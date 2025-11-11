26 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya yarış var
Kasım 2025'te yapılan ASAL Araştırma anketine göre CHP yüzde 32,8 oy oranıyla birinci parti konumuna yükseldi. AK Parti yüzde 31,2 ile ikinci sırada yer alırken, DEM Parti yüzde 8,9, MHP yüzde 8,3, İYİ Parti ise yüzde 5,5 oranında destek buldu.
- Araştırma 26 ilde 1-9 Kasım 2025 tarihleri arasında 2.015 kişiyle CATI yöntemiyle yapıldı ve %95 güven aralığında ±2,5 hata payı ile tamamlandı.
ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından yapılan Kasım 2025 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. 26 ilde 1–9 Kasım tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin 15 kişiyle yapılan ankette, kararsızlar orantısal olarak dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo siyasi dengelerin yakın seyrettiğini gösterdi.
CHP YÜZDE 32,8 İLE BİRİNCİ
Ankete göre, "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna yanıt veren seçmenlerin yüzde 32,8'i CHP'ye, yüzde 31,2'si Ak Parti'ye oy vereceğini belirtti.
DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI
Ankette DEM Parti yüzde 8,9, MHP yüzde 8,3, İYİ Parti yüzde 5,5, Zafer Partisi yüzde 4,2, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,9, Anahtar Parti yüzde 1,9 ve TİP yüzde 1,3 oranında destek buldu. "Diğer" partilerin toplam oyu ise yüzde 3 olarak açıklandı.
İşte anketin grafiği;
SEÇMEN EĞİLİMLERİ DEĞİŞİYOR
Sonuçlara göre, CHP ile AK Parti arasındaki fark yüzde 1,6 seviyesinde kalırken, seçmen eğilimlerinde kararsızların dağılımı belirleyici oldu. ASAL'ın açıklamasına göre araştırma, CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) yöntemiyle gerçekleştirildi ve yüzde 95 güven aralığında, ±2,5 hata payı ile tamamlandı.