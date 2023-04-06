26 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketi! İnce'nin oy oranını gören CHP,'liler kahrolacak

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için Asal Araştırma Şirketi'nin 25 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında 26 ilde yaptığı araştırmaya göre; Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46.8, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 42.2, Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 8.4, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 2.6 olarak belirlendi.

14 Mayıs seçimlerine sayılı hafta kalmışken cumhurbaşkanı adayları da kesinleşti. YSK; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın adaylıklarını ilan etti. Gelişmeler takip edilirken anket şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı.

ERDOĞAN BİRİNCİ SIRADA

Son olarakAsal Araştırma Şirketi, 25 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında 26 ilde bir araştırma yaptı. Çalışma kapsamında vatandaşlara cumhurbaşkanlığı seçiminde kimden yana oy kullanacakları sorusu yöneltildi. Buna göre listenin birinci sırasında yüzde 46.8 ile Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.

İNCE'NİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Onu yüzde 42.2 ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu takip etti. Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 8.4, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 2.6 olarak belirlendi. Sonuçlara bakıldığında, İnce'nin CHP'nin oylarını böldüğü iddialarının kuvvetlendiği görülüyor.

İşte oy oranları:

İKİNCİ TURDA DA ERDOĞAN KAZANIYOR

Anket sonuçlarına göre seçim ikinci tura kalırsa da Recep Tayyip Erdoğan birinci çıkıyor. Erdoğan'ın oy oranı yüzde 51.4 olarak açıklanırken Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 48.6 olarak belirlendi.