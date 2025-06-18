26 ilde yapılan ankette Ümit Özdağ sürprizi! Zafer Parti'nin yükselişi dikkat çekici
PİAR Araştırma'nın 26 ilde yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar çıktı. Ankete göre, AK Parti ve CHP ilk iki sırayı alırken diğer anketlerde 3. parti konumunda olan DEM Parti 4. sıraya geriledi. Ümit Özdağ'ın Genel Başkanı olduğu Zafer Partisi'nin anketteki yükselişi dikkat çekti. Zafer Parti yüzde 5,4 oy alarak 5. sıraya yükseldi.
Piar Araştırma, 11-14 Haziran tarihlerinde, 26 ilde toplam 3082 katılımcıyla yüz yüze anket yaptı. Ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre; CHP yüzde 32,5 ile birinci olurken AK Parti yüzde 29,7 olarak ölçüldü.
MHP, DEM PARTİ'Yİ GEÇTİ
Kamuoyuna yansıyan diğer anketlerde 3. parti konumunda olan DEM Parti 4. sıraya geriledi. MHP yüzde 8,9 oy alırken DEM Parti 7,7 aldı.
ZAFER PARTİ YÜKSELİŞTE
148 gün cezaevinde kaldıktan sonra dün tahliye edilen Ümit Özdağ'ın Genel Başkanı olduğu Zafer Partisi'nin anketteki yükselişi dikkat çekti. Ankette 5. sıraya yükselen Zafer Parti yüzde 5,4 oy ile en yüksek oy oranına ulaştı. Zafer Partisi'ni Yeniden Refah Partisi izlerken 4,1 oy aldı. İYİ Parti'de ise oy kaybı sürerken yüzde 4 ile 7. parti konumuna düştü.