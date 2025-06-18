26 ilde yapılan ankette Ümit Özdağ sürprizi! Zafer Parti'nin yükselişi dikkat çekici

Piar Araştırma, 11-14 Haziran tarihlerinde, 26 ilde toplam 3082 katılımcıyla yüz yüze anket yaptı. Ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre; CHP yüzde 32,5 ile birinci olurken AK Parti yüzde 29,7 olarak ölçüldü.

MHP, DEM PARTİ'Yİ GEÇTİ

Kamuoyuna yansıyan diğer anketlerde 3. parti konumunda olan DEM Parti 4. sıraya geriledi. MHP yüzde 8,9 oy alırken DEM Parti 7,7 aldı.

ZAFER PARTİ YÜKSELİŞTE

148 gün cezaevinde kaldıktan sonra dün tahliye edilen Ümit Özdağ'ın Genel Başkanı olduğu Zafer Partisi'nin anketteki yükselişi dikkat çekti. Ankette 5. sıraya yükselen Zafer Parti yüzde 5,4 oy ile en yüksek oy oranına ulaştı. Zafer Partisi'ni Yeniden Refah Partisi izlerken 4,1 oy aldı. İYİ Parti'de ise oy kaybı sürerken yüzde 4 ile 7. parti konumuna düştü.