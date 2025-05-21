Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
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PKK'nın silah bırakma ve fesih kararı sonrası ASAL Araştırma'nın 26 ilde yaptığı ankette, katılımcıların %49,8'i hükümetin politikasını başarılı buldu. %22,1'i kısmen başarılı derken, %19,7'si başarısız buldu. %8,4'lük kesim ise fikrini belirtmedi.

Türkiye'de yıllardır süren terörle mücadelede tarihi bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK, kendisini feshetme ve silah bırakma kararı aldığını açıkladı. Bu önemli adımın ardından, kamuoyunun sürece nasıl baktığı merak konusu olurken, ASAL Araştırma şirketi dikkat çeken bir anket çalışmasıyla halkın nabzını tuttu.

ARAŞTIRMA 26 İLDE YAPILDI

ASAL Araştırma tarafından 10-14 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasında vatandaşlara, "PKK'nın silah bırakma kararıyla ilgili hükümetin izlediği politikayı ne kadar başarılı buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

ANKETTEN ÇIKAN SONUÇ ŞU ŞEKİLDE;

  • Başarılı bulanlar: %49,8
  • Kısmen başarılı bulanlar: %22,1
  • Başarısız bulanlar: %19,7
  • Fikri olmayan/cevap vermeyen: %8,4

26 ilde vatandaşa soruldu! İşte PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası yapılan ilk anket

TOPLUMUN YARISI "BAŞARILI" BULUYOR

Sonuçlara göre, toplumun yaklaşık yarısı hükümetin izlediği süreci "başarılı" olarak değerlendiriyor. Kısmen başarılı bulanlarla birlikte bu oran %70'in üzerine çıkarken, başarısız bulanların oranı ise %20'nin altında kaldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıBlue Dream:

iktidar algının peşinde .Niyeti çözüm falan değil.onlar koltuklarını koruma derdinler.Gidici olduğu için bütün tuşlara basıyor.ortada bir çözüm de yok.

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Haber YorumlarıKartal Doğan:

En önemli bilgi haberin içeriğinde yok. Hangi 26 il ?

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Haber YorumlarıDağıstan:

Fesih kararı alanlar , Lozan'ı , 1924 Anayasası'nı tanımayız , siz Kürtlere soykırım yaptınız vb diyorlar. Buna rağmen nasıl başarılı bulunuyor anlamadım. Ha silahlarını tamamen bırakırlar ve politikaya atılırlar ve demokrasi zemininde siyaset yaparlar ,ona varım

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

erdogan gene alır hep aldı merak etmeyin reis işini bilir

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Anketi yapan akpli aktaş şirketi mi yoksa

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