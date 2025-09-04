Haberler

21 İl'de FETÖ Operasyonları: 41 Şüpheli Yakalandı, 25'i Tutuklandı

21 İl'de FETÖ Operasyonları: 41 Şüpheli Yakalandı, 25'i Tutuklandı
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 41 şüpheliden 25'inin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, 21 ilde terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde 21 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 41 şüpheliden 25'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "21 ilde FETÖ'ye yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda; 41 şüpheliyi yakaladık. 25'i tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler; terör örgütünün bilişim yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, örgütün 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barınmak suçlarından aranıyordu" dedi.

Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanların yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM TEM Daire Başkanlığımızı ve İstihbarat Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
