2018 seçimlerinde CHP'nin birinci olduğu Aydın'da tablo değişti! AK Parti üçüncülüğe geriledi, İYİ Parti ikinci oldu - Haberler

Türkiye, 2023 yılında yapılacak olan seçimlere doğru ilerlerken ORC Araştırma tarafından yapılan anket, 2018 yılı ile günümüzdeki oy oranları arasındaki farkı gözler önüne serdi. Yapılan son araştırmada Aydın ve Denizli ili mercek altına alındı.

CHP PUAN KAYBETTİ AMA BİRİNCİLİĞİ KAYBETMEDİ

ORC Araştırma tarafından hazırlanan son anket sonuçları sosyal medyadan paylaşıldı. Buna göre, 2018 yılındaki genel seçimlerde Aydın'da yüzde 33.9 oy alarak birinci çıkan CHP,yüzde 1.8 puan kaybetti. CHP, bu kayıpla yüzde 32.1'e gerilerken Aydın'da birinci parti olma konumunu devam ettirdi.

AK PARTİ ÜÇÜNCÜLÜĞE GERİLEDİ

Aydın'da 2018 seçimleri verilerine göre ikinci olan Ak Parti, son ankette kayıp yaşayarak üçüncülüğe geriledi. 2018'deki seçimde yüzde 32.5 oy alan Ak Parti, son ankette yüzde 26.7 oy topladı. Yüzde 5.8 oy kaybeden Ak Parti, bu sonuçla Aydın'daki ikinci parti olma konumunu kaybetti ve üçüncülüğe geriledi.

İYİ PARTİ BÜYÜK ÇIKIŞ YAPTI, İKİNCİLİĞE YÜKSELDİ

2018 seçimlerinde Aydın'da yüzde 14.8 oy alarak üçüncü olan İyi Parti, paylaşılan ankette büyük bir çıkış yaptı. İyi Parti, yüzde 14.8 olan oy oranını, 12.5 puan artışla yüzde 27.3'e yükseltti. İyi Parti, bu sonuçla Aydın'da en çok oy olan ikinci parti oldu.

DENİZLİ'DE AK PARTİ OY KAYBETTİ, CHP VE İYİ PARTİ OY KAZANDI

Denizli'de de Aydın'da olduğu gibi CHP ve AK Parti oy kaybederken, İYİ Parti oy oranını artırmayı başardı. AK Parti, 2018'de yüzde 40.7 olan oy oranını yüzde 32.5'e düşürdü. CHP ise 28.1 olan oyunu yüzde 30.3'e çıkardı. Denizli'de en büyük artışı İYİ Parti yaptı. İYİ Parti, yüzde 16.5 olan oy oranını yüzde 24.8'e yükseltti.