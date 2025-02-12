20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Danıştay'ın kararıyla Gülüç Belediye Başkanı M. Gökhan Demirtaş'ın görevden alınmasının ardından belediye meclisi, yeni başkanı belirlemek için toplandı. Başkan vekili olarak görev yapan ve AK Parti tarafından yeniden aday gösterilen Tarık Semiz ile Sadık Kara'nın yarıştığı seçimde, meclis üyeleri tercihini Kara'dan yana kullandı. Oylamada 9 meclis üyesinden 8'inin oyunu alan Sadık Kara, Gülüç'ün yeni belediye başkanı oldu.

20 yıl çalıştığı belediyede makam şoförlüğü yapan Sadık Kara, Gülüç'ün yeni belediye başkanı oldu.

20 YIL MAKAM ŞOFÖRLÜĞÜ YAPTI

Belediye başkanı seçildikten sonra beldeyi daha yaşanabilir hale getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Sadık Kara'nın 30 yıl çalıştığı belediyede 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı ortaya çıktı.

Gökhan Mustafa Demirtaş - Belediye çalışanıçalışanı Duygu K.

NE OLMUŞTU?

Gülüç Belediyesi çalışanı Duygu K., geçen yıl Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın kendisini taciz ettiğini iddia ederek şikayetçi olmuştu. Demirtaş hakkında, 'Cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' suçlarından dava açılmıştı. 31 Mart'taki yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Demirtaş, mayıs ayında Ereğli 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılandığı davanın 5'inci duruşmasında suçlamaları reddederek olayın siyasi kumpas olduğunu öne sürmüştü. Mahkeme, Demirtaş'a "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vermişti. Demirtaş ayrıca cinsel taciz suçundan da 10 ay hapse çarptırılmıştı. İtirazları sonuçsuz kalan Demirtaş, cezasının kesinleşmesinin ardından Danıştay tarafından görevi düşürülmüştü.