2. tur seçimlerine yönelik martta yapılan 13 anketin ortalaması alındı! Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında 5.7 puan fark var

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine ilişkin mart ayında yapılan 13 anketin ortalaması alındı. Buna göre, Kılıçdaroğlu yarışı Erdoğan'ın 5.7 puan önünde tamamladı. Kılıçdaroğlu yüzde 50.2, Erdoğan ise yüzde 44.5 oy aldı.

Türkiye seçime doğru giderken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 13 şirketin mart ayında cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine yönelik yapmış oldukları araştırmanın ortalaması alındı.

KILIÇDAROĞLU YARIŞI 5.7 PUAN ÖNDE BİTİRDİ

Yapılan çalışmanın sonucuna göre, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yarışı Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5.7 puan önünde tamamladı.

KILIÇDAROĞLU YÜZDE 50'Yİ AŞTI

Kılıçdaroğlu yüzde 50.2, Erdoğan yüzde 44.5 oy aldı. Çalışmada karasızların oy oranı ise yüzde 5.2 oldu.