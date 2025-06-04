19 bin 800 mahkumun tahliyesi için gözler Resmi Gazete'de

19 bin 800 mahkumun tahliyesi için gözler Resmi Gazete'de
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19 bin 800 mahkumun tahliyesi için gözler Resmi Gazete'de
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10. Yargı Paketi olarak bilinen infaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaşırken düzenlemeyle birlikte 19 bin 800 mahkuma tahliye yolu açıldı. Düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından bugün Resmi Gazete'de yayımlanması ve yürürlüğe girmesiyle binlerce mahkumun tahliye süreci de başlayacak.

Ceza İnfaz Kanunu'nda önemli düzenlemeler öngören 10'uncu Yargı Paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

19 BİN 800 KİŞİYE TAHLİYE YOLU

Yasayla birlikte binlerce mahkumun cezaevinden tahliye edilmesinin önü açıldı. Yasayla, birden fazla suç işleyerek mükerrer olarak ceza alan kişiler de şartlı salıverme imkanından faydalanacak. Böylece 19 bin 800 kişiye tahliye yolu açılmış olacak.

KARAR BUGÜN YAYIMLANACAK

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, bugün karar Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak.

TAHLİYELER BAŞLAYACAK

Aynı saatlerde Adalet Bakanlığı'nın yönetmeliği tüm cezaevlerine gönderilecek ve bugün itibarıyla tahliyelerin başlaması bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıHakan Hakan:

İnsanın insana işlediği suçu ancak mağdur affedebilir bu nasıl bir mantık çözebilmiş değilim, kardeşim ben bu devletin vatandaşı olarak affa karşıyım, referanduma gitsinler, yada TOKİ hapishane yapsın, hapishanelerde de bedava kalınmasın çalıştırılsınlar

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Haber YorumlarıRoberta Ricci:

Yeni cinayetler hırsızlıklar darplar hayırlı olsun

Yorum Beğen154
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Haber YorumlarıAhmet aslan:

CHP lilere yer açıyorlar

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Haber YorumlarıAdam Bey:

kriminaller dışarı akp karşıtları içeri…

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme15
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Haber Yorumlarıerman genç :

Yıl 2025 olmuş Hala Gazete yayınlancakda öyle filan, Cumhurbaşkanı imzası yetmiyormu

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