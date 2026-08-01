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17 yıl önce çöp konteynerinde bulunan kız bebek cinayeti aydınlatıldı

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Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda yeniden ele alınan soruşturmada, 2009 yılında Balıkesir’in Bandırma ilçesinde çöp konteynerinde ölü bulunan kız bebeğin biyolojik babası DNA ve parmak izi incelemeleriyle tespit edildi.

Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yeniden ele alınan soruşturmada, 2009 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çöp konteynerinde ölü bulunan kız bebeğin biyolojik babası DNA ve parmak izi incelemeleriyle tespit edildi. Cinayet şüphelisi tutuklandı.

Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yeniden incelenen dosya kapsamında, 17 yıl önce Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çöp konteynerinde ölü bulunan kız bebeğin cinayeti aydınlatıldı. Soruşturmada biyolojik babası olduğu belirlenen şüpheli U.C. tutuklandı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Mayıs 2009 tarihinde Bandırma 17 Eylül Mahallesi Derin Sokak'taki çöp konteynerinde ölü bulunan kız bebeğe ilişkin dosya yeniden ele alındı. İlk incelemelerde bebeğin beze sarılı halde poşet içerisinde bulunduğu, cesedin çürümüş ve kurtlanmış olduğu, göbek kordonunun düzensiz kesilmesi nedeniyle doğumun bir sağlık kuruluşunda gerçekleşmediğinin değerlendirildiği belirtildi.

Soruşturmanın ilk aşamasında Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu bebeğin annesinin D.T olduğu tespit edildi. Taşkıran ifadesinde, bebeğin kendisine ait olduğunu, doğumun ardından bebeği çöp konteynerine bıraktığını, 2008 yılında bir süre birlikte olduğu ve adını U.A olarak bildiği kişiden hamile kaldığını, söz konusu kişinin bebeği aldırmasını istediğini, kendisinin ise bebeği aldırdığını söylediğini ancak gerçekte aldırmadığını beyan etti.

İzmir Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığınca yapılan DNA incelemesinde D.T'nin yüzde 99,99 ihtimalle bebeğin biyolojik annesi olduğu belirlendi. Bunun üzerine Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 Ekim 2009 tarihinde "olası kastla bebeğinin ölümüne neden olma" suçundan kamu davası açıldı. Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen yargılama sonucunda sanık D.T, Türk Ceza Kanunu'nun 83/3. maddesi kapsamında 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dosya yeniden açıldı, parmak izi ve DNA gerçeği ortaya çıkardı

24 Nisan 2026 tarihinde Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından kamu vicdanını yakından ilgilendiren faili meçhul dosyalar yeniden incelemeye alındı. Bu kapsamda Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen çalışmalarda, olay yerindeki poşet üzerinde yapılan yeni kriminal incelemede U.C'ye ait parmak izi tespit edildi.

Yürütülen soruşturmada ayrıca D.T'nin cezaevi ziyaretçi kayıtları incelendi. Kayıtlarda, Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda D.T'yi birçok kez ziyaret eden kişinin U.C olduğu belirlendi.

İfadesi alınmak üzere Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilen D.T'ye fotoğraflı teşhis işlemi yaptırıldı. Taşkıran, U.C'yi teşhis ederek ölen bebeğin babasının U.C olduğunu beyan etti.

İzmir Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığınca yapılan DNA incelemesinde de U.C'nin yüzde 99,99 ihtimalle bebeğin biyolojik babası olduğu tespit edildi.

Toplanan deliller doğrultusunda Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan U.C, ifadesinin ardından Türk Ceza Kanunu'nun 82'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri kapsamında tutuklanması talebiyle Bandırma Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüpheli U.C'nin tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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