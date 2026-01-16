Haberler

16 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi

Güncelleme:
  • İçişleri Bakanlığı tarafından 16 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.
  • Yükseltme kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
  • Yükseltilen amirler arasında Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdulkadir Çelik, Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin ve diğer 14 amir bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla 16 mülkü idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

İŞTE TÜM ATAMALAR

Yayımlanan karar ile Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdulkadir Çelik, Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Mülkiye Müfettişi Mehmet Tunç, Kocaali Kaymakamı Haluk Koç, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Asım Solak, Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Nazlı Demir, Hukuk Müşaviri Ertuğrul Örnek, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İdris Arslan, Sarayköy Kaymakamı İsmail Pendik birinci sınıf mülki idare amirliğine getirildi.

