15 Yeni İlaç Geri Ödeme Listesine Alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar dahil olmak üzere 15 ilacı geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bu düzenleme ile sağlık ve ilaç erişiminin kolaylaştırıldığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yeni düzenlemesine dair paylaşımda bulundu. Kanser ilaçları başta olmak üzere 15 ilacı geri ödeme listesine aldıklarını açıklayan Işıkhan, vatandaşların sağlığa ve ilaca erişimlerini kolaylaştırdıklarını belirtti. Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Bu adımımızla birlikte multıpl miyelom, hidradentitis suprivata, dev hücreli arterit, kronik demir yüklemesi tedavisinde kullanılan rapor ve reçeteleme kurallarını güncelledik, yeni tedavi seçenekleri sunduk. Vatandaşlarımızın sağlığa ve ilaca erişimini kolaylaştırdık. Bundan sonrasında da milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
