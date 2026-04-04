Bakan Uraloğlu: "15 yaş altı sosyal medya kullanımı düzenlemesine dair kanun teklifi Meclisten geçti"
Bakan Uraloğlu, 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin Meclisten geçtiğini belirterek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız başta olmak üzere ve diğer bakanlıklarımızın da katkısıyla beraber 15 yaş altı sosyal medya kullanımı düzenlemesine dair kanun teklifi Meclisten geçti. Süreci takip ederek, çocuklarımızı koruma refleksimizi en üst seviyede gündemde tutacağız ve hayata geçireceğiz" diye konuştu. - ANKARA