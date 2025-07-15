15 Temmuz'u Anma Mesajı: 'Milletin Gücü Aşılmazdır'

15 Temmuz'u Anma Mesajı: 'Milletin Gücü Aşılmazdır'
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Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda milletin kararlılığını ve direnişini vurgulayarak, o gece yazılan destanın kalıcı olduğunu belirtti.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "O gece sadece bir direniş değil, milletin sonsuza dek sürecek kararlılığının ilanıydı" dedi.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yaptığı açıklamada, Türk milletinin o gece yazdığı destanın, sadece bir gecelik bir direniş değil, tarihe kazınan kalıcı bir uyanış olduğunu vurguladı. Milletvekili Ün, "15 Temmuz, milletimizin iradesiyle çelikleşen bir kararlılığın adıdır. O gece, 'milletin gücünün üstünde bir güç yoktur' diyerek demokrasimizi tankların paletleri altında ezdirmedik. Milletimiz, sokaklara dökülen yürekleriyle tanklardan, uçaklardan ve mermilerden daha güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterdi" dedi.

15 Temmuz'un bir milletin vatanını nasıl savunduğunun ve birlik ruhuyla nasıl destan yazdığının simgesi olduğunu belirten Milletvekili Sema Silkin Ün, "Bu toprakların vatan olmasının bedelini bir kez daha hatırladık. Başta milletimizin bayraklaşan şehidi Ömer Halisdemir olmak üzere, bağımsızlık uğruna can veren 252 aziz şehidimizi rahmetle anıyor, gazilerimizin önünde minnetle eğiliyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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