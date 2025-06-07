15 Siyasi Parti Yeniden Refah Partisi'ni Ziyaret Etti

15 Siyasi Parti Yeniden Refah Partisi'ni Ziyaret Etti
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Kurban Bayramı kapsamında düzenlenen programda, 15 siyasi parti heyeti Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret ederek bayram tebriği ilettiler. Ziyaretlerde barış, birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında 15 siyasi parti heyeti Yeniden Refah Partisini ziyaret etti.

Bu kapsamda Yeniden Refah Partisini, sırasıyla Zafer Partisi, Anavatan Partisi, Vatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Anahtar Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, HÜDA-PAR, Milli Yol Partisi, DEM Parti, Demokrat Parti, BBP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve DSP ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde konuk heyetleri, Genel Sekreter Bülent Osman Osmanağaoğlu başkanlığındaki heyet ağırladı.

Bu kapsamda ilk ziyareti, Genel Başkan Yardımcısı Erdinç Telatar başkanlığındaki Zafer Partisi heyeti yaptı.

Karşılıklı bayram tebriklerinin iletilmesinin ardından Telatar, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının öne çıktığı günler olduğunu belirtti.

Tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 11 Haziran'da görülecek davasını hatırlatan Telatar, "hem ülkenin hem de siyasi konjonktürün daha iyi olduğu günlerde bayramları kutlamayı" temenni etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Osmanağaoğlu da barışın, kardeşliğin ve refahın egemen olduğu bir ülkenin en kısa sürede inşa edilmesini istedi.

DEM Parti ziyareti

Yeniden Refah Partisini, Van Milletvekili Zülküf Uçar başkanlığındaki DEM Parti heyeti de ziyaret etti.

Uçar, bu bayramın barışın, demokrasinin, adaletin, kucaklaşmanın bayramı olmasını istediklerini dile getirerek, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, şöyle konuştu:

"Bu noktada elbette toplumun sahiplenmesiyle sizlerin de sahiplenmesine şahitlik ediyoruz. DEM Parti olarak bu sahiplenmeye de teşekkür ediyoruz. Değerli hocamız, rahmetli Erbakan Hocanın da geçmişten günümüze Kürt sorununun çözümü noktasında ortaya koyduğu inisiyatifi de hepimiz biliyoruz. O mirasa şu anki Genel Başkan Fatih Erbakan'ın ve sizlerin sahip çıkması çok önemli."

DEM Parti olarak süreci çok şeffaf götürmeye çalıştıklarını belirten Uçar, İmralı heyetinin görüşmelerin ardından tüm partileri ziyaret ederek bilgilendirme yaptığını aktardı.

Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Osmanağaoğlu ise süreci çok hazırlıksız bulduğunu söyledi.

Çok hızlı davranıldığını, altyapı oluşturulmadan, sosyolojik-psikolojik anlamda altyapı ortaya koymadan çalışma yürütüldüğünü savunan Osmanağaoğlu, "Yeniden Refah Partisi olarak 'Terörsüz Türkiye' sürecinde atılabilecek tüm adımları destekliyoruz. Birliğe, beraberliğe ziyan getirmeyecek her hareketi de destekliyoruz." dedi.

Osmanağaoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın sürece ilişkin partileri bilgilendirmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Devlet nezdinde gelişen, devletin kontrolünde gerçekleşecek bir durum. Bunu göremedik, inşallah bundan sonraki süreçte bunlar da devreye girer. Bence yapılması kıymetli. Bunu bir pazarlık usulü değil, o toprakların bize verdiği görev ve sorumluluk içerisinde yaparsak bu işi çözeriz."

Diğer partiler

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Saydam başkanlığındaki heyet de Yeniden Refah Partisini ziyaret etti.

Ziyarette İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Saydam, Ankara'da yaşayan Gazzeli bir ailenin yaptığı kurabiyeyi hediye ederken, yazdığı mektubu da verdi.

Yeniden Refah Partisine, Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy başkanlığındaki İYİ Parti heyeti de ziyarette bulundu.

Heyettekiler, bayramın huzurlu geçmesi adına karşılıklı temennilerini iletti.

Ulusoy, "Gazze'de ve Doğu Türkistan'da yaşananların Müslümanların kanayan yarası olduğunu ve bu nedenle de bayramın buruk geçtiğini" ifade etti.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Politika
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