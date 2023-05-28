14 Mayıs Iğdır seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Iğdır oy oranları!

Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Iğdır'daki oy oranları merak ediliyor. Iğdır genelinde Kılıçdaroğlu %62,49 oy alırken, Erdoğan %25,29 oy aldı. Sinan Oğan ise %11,94 oy oranına ulaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu Iğdır'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Iğdır'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Iğdır oy oranlarını Iğdır geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Iğdır Aralık Karakoyunlu Tuzluca kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖREIĞDIR'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Iğdır genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %62,49; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %25,29 Sinan Oğan yüzde %11,94 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,28 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN IĞDIR'DA KAÇ OY ALDI?

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Iğdır Aralık Karakoyunlu Tuzluca toplam %25,29 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLUIĞDIR'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Iğdır Aralık Karakoyunlu Tuzluca ilçelerinde ederek %62,49 oy aldı.

SİNAN OĞANIĞDIR'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Iğdır'da yüzde %11,94oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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