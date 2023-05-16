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Iğdır milletvekilleri kimler? 28. Dönem Iğdır AK Parti ve Yeşil Sol Parti milletvekil listesi! Iğdır milletvekili seçim sonuçları!

Iğdır milletvekilleri kimler? 28. Dönem Iğdır AK Parti ve Yeşil Sol Parti milletvekil listesi! Iğdır milletvekili seçim sonuçları!

Gündem Haberleri

14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Iğdır milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Iğdır milletvekilleri kimler? Iğdır seçim sonuçları nedir? İşte detaylar...

Seçimin sürpriz yapan ismi! Sinan Oğan kendi ittifakına bile fark attıSeçimin sürpriz yapan ismi! Sinan Oğan kendi ittifakına bile fark attı

IĞDIR MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Iğdır milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Iğdır milletvekilleri kim? AK Parti, YSP Iğdır milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

IĞDIR MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

Yılmaz Hun

Yeşil Sol Parti Milletvekilleri:

Cantürk Alagöz

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Seçim 2023 Gündem Haberler

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