Iğdır milletvekilleri kimler? 28. Dönem Iğdır AK Parti ve Yeşil Sol Parti milletvekil listesi! Iğdır milletvekili seçim sonuçları!

Seçimin sürpriz yapan ismi! Sinan Oğan kendi ittifakına bile fark attı

IĞDIR MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Iğdır milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Iğdır milletvekilleri kim? AK Parti, YSP Iğdır milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

IĞDIR MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

Yılmaz Hun

Yeşil Sol Parti Milletvekilleri:

Cantürk Alagöz



