Iğdır milletvekilleri kimler? 28. Dönem Iğdır AK Parti ve Yeşil Sol Parti milletvekil listesi! Iğdır milletvekili seçim sonuçları!
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Iğdır milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Iğdır milletvekilleri kimler? Iğdır seçim sonuçları nedir? İşte detaylar...
IĞDIR MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Iğdır milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Iğdır milletvekilleri kim? AK Parti, YSP Iğdır milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...
IĞDIR MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti Milletvekilleri:
Yılmaz Hun
Yeşil Sol Parti Milletvekilleri:
Cantürk Alagöz
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023