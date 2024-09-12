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12 Eylül İhtilali Mağduru Erdal Solak: 'Cezaevinde sol veya sağ ayırt etmeden hepimizi copla dövdüler'

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12 Eylül Askeri Darbesi'nde hapishanede işkence gören Erdal Solak, Mamak ve Ulucanlar Cezaevi'nde yaşadıklarını anlattı. Solak, cezaevinde sol veya sağ ayrımı yapılmadan herkesin copla dövüldüğünü belirtti.

Türk demokrasisine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 İhtilali'nin mağdurlarından Erdal Solak, "Cezaevinde sol veya sağ ayırt etmeden hepimizi copla dövdüler" dedi.

12 Eylül Askeri Darbesi'nde hapishanede yatan ve işkence gören 65 yaşındaki Erdal Solak, Mamak Askeri ve Ulucanlar Cezaevi'nde yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. 1975 yılında lisede okurken siyasi hareketler içinde bulunmaya başladığını dile getiren Solak, "Erdal Solak Abidin Paşa Ülkü Ocakları'nda görev yaptım. 1977 ve 1978'de Ulucanlar Cezaevi'ne yattım. Sonra Mamak Cezaevi'ne geldim. Bende Türk milliyetçiliği fikri oluşmaya başladı. Münferit olaylardan 2 kere cezaevine girdim. İlk olarak 40 gün yattım. Sonra 78'in 4. Ayında tekrar öğrenim özgürlüğünü engellemeden şikayetçi oldular. Sonrasında 2,5 ay cezaevinde kaldım. Sonra 1979'da Mamak Cezaevi'ne girdim" ifadelerini kullandı.

"Cezaevinde sol veya sağ ayırt etmeden hepimizi copla dövdüler"

Dönemin polislerinden Zeki Kaman ve ekibi tarafından kendilerine 14 gün boyunca işkence yapıldığını söyleyen Solak, "ETGO (Esir Türkleri Kurtarma Ordusu) davasından hayali bir örgüte üye olmaktan yargılandım. Sonra bu davadan beraat ettim. Okuduğum okulda öğrenci yaralamasında ceza aldım. 5,5-6 yıl kadar Mamak Cezaevi'nde yattım. 1984'ün sonunda çıktım. Mamak Cezaevi işkence üzerine kurulmuş bir cezaevi. Darbeyi orada yaşadım. Sürekli copla bizi dövdüler ve falakaya yatırdılar. Sadece 1 saat havalandırmamız vardı. Geriye kalan 23 saat koğuş da yaşadık. 1 saat havalandırmanın yarım saati spor yaptırıyorlardı. Geriye kalan yarım saatte başımız dik veya eğik olmak şartıyla volta atıyorduk. Cezaevinde birçok kişi işkence sonunda hayatını kaybetti. Kamuoyuna ölenler için intihar etti dediler. Cezaevinde sol veya sağ ayırt etmeden hepimizi copla dövdüler" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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