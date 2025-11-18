11 Milletvekili İçin Dokunulmazlık Fezlekesi Meclis'e Gönderildi
CHP ve DEM Parti'den 11 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekeler TBMM'ye ulaştı. Milletvekilleri arasında Özgür Özel, Ümit Dikbayır ve Ahmet Şık gibi isimler yer alıyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Genel Başkanı Başkanı Tulay Hatımoğlulları'nın aralarında bulunduğu 11 milletvekili hakkında fezlekeler Meclis'e ulaştı.
Dokunulmazlığı kaldırılması istenen milletvekilleri şöyle sıralandı:
"CHP milletvekili Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP milletvekili Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP Manisa milletvekili Özgür Özel, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Mardin milletvekili Kamuran Tanhan, DEM Parti Adana milletvekili Tulay Hatımoğulları, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi." - ANKARA