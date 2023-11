10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi

- MSB'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü töreni

ANKARA - 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolaysıyla Milli Savunma Bakanlığında tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törene Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral İrfan Özsert ve bakanlık personeli katıldı. Törende konuşma yapan Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, "Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümü vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere; bu toprakları bizlere vatan olarak miras bırakmak için mücadele eden, gözlerini kırpmadan kan ve can veren isimsiz kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum" dedi. Atatürk'ün bundan bir asır önce İstiklal Harbi'ni başlatarak, Anadolu topraklarına gömülmeye çalışılan milletimizin önünde yeni bir ufuk açtığını belirten Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutladığımız bugünlerde, önümüze çıkartılan her türlü zorluğa rağmen ülkemiz güçlenerek büyümeye devam etmektedir. Türk milleti olarak her türlü zorluğun üstesinden birlik ve beraberlikle geldik, gelmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.