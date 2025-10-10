10 Ekim Gar Katliamı'nın 10. Yıldönümünde Anma ve Adalet Yürüyüşü

ANKARA Garı önünde 10 Ekim 2015'te meydana gelen bombalı terör saldırısının 10'uncu yıl dönümünde kentte 'Anma ve Adalet Yürüyüşü' düzenlendi.

Yürüyüşe DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Ulus metro istasyonu önünde başlayan yürüyüşte, katılımcılar önce Ankara Garı'na, ardından Ankara Adliyesi'ne yürüdü. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, yürüyüşün ardından basın açıklaması yaptı. Bakırhan, "Dünyanın neresinde böyle bir katliam işlenseydi, muhtemelen bir bürokrat istifa ederdi. O dönem görev yürüten yetkili bakan ya da herhangi bir yönetici istifa ederdi, hesap verirdir, özür dilerdi. Ancak maalesef ülkemizde gar ve benzeri katliamlarda bugüne kadar ihmali olan, yol veren, bu tür katliamların olmasını direkt ya da dolaylı olarak sağlayanlar ne bir özeleştiri verdiler ne yargılandılar ne de hesap verdiler. Çok iyi bilsinler, bir gün barış ve demokrasiye ulaştığımızda başta gar katliamı olmak üzere Türkiye'de işlenen bu ve benzeri katliamlarda sadece tetiği çekenler değil, onların arkasında duran, yol açan, Antep'ten Ankara'ya kadar elini kolunu sağlayarak gelmesini sağlayanlar kesinlikle yargılanacaklardır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti'nin Meclis'te defalarca soru önergesi ve araştırma komisyonu kurulması için önerge verdiğini aktaran Bakırhan, "Bu ve benzeri katliamların bir daha Türkiye topraklarında olmaması için elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız. Barış sevdalısı çocuklarını ve kardeşlerini unutmayan, 10 yıldır onların mücadelesini yürüten ailelerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Onlarla dayanışma içerisinde olacağımızı ifade ediyorum. 10 yıldır bu davayı Türkiye'nin gündeminde tutan, vazgeçmeyen dernek yöneticilerine ve onların mücadelelerine de bir kez daha teşekkürlerimi iletmek istiyorum" diye konuştu.