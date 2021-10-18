Ünsal, 'Azerbaycan'ın Bağımsızlık Yıldönümü kutlu olsun' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ünsal, "Azerbaycan'ın Bağımsızlık Yıldönümü kutlu olsun"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Ünsal,

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuşmasının 30. yıldönümüne ilişkin mesaj yayınladı.

IĞDIR (İHA) - Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuşmasının 30. yıldönümüne ilişkin mesaj yayınladı.

Ünsal mesajında "Bugün 18 Ekim, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü olarak kutlanıyor. 20. yüzyılın sonlarında Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra oluşan elverişli tarihi ortam ve kaderin bahşettiği fırsat sonucunda Elçi Bey önderliğinde Azerbaycan halkı 20. yüzyılda ikinci kez bağımsızlık bayrağını kaldırdı. Bu, Azerbaycan Türklerinin siyasi tarihinde 20. yüzyıldaki ikinci parlak zaferi idi. Rusya'daki demokratik güçlerin faaliyeti sonucunda devletlerde de merkezden kaçma, kendi egemenliğine kavuşma istekleri karşısı alınamaz bir noktaya ulaşmıştı. Böyle bir ortamda Azerbaycan Cumhuriyeti Ali Sovyet'inin halkın talebi ile çağrılmış olağanüstü toplantısında 30 Ağustos 1991 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ni bağımsızlığına kavuşmasına ilişkin bildiri kabul edildi. Azerbaycan Cumhuriyeti Ali Sovyet'inin 18 Ekim 1991 tarihli toplantısında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Devlet Bağımsızlığı hakkında Anayasa Senedi oybirliğiyle kabul edildi. Azerbaycan'da 29 Aralık'ta halk oylaması yapıldı. Referandum bültenine bir soru yazılmıştı: "Siz Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığı hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Sovyet'inin kabul ettiği Anayasa Senedini beğeniyor musunuz?" Azerbaycan halkı oybirliğiyle Azerbaycan'ın bağımsızlığından yana oldu. Mayıs 1992 tarihinde Milli Meclis tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Marşı (müziği Üzeyir Hacıbeyov'un, sözleri Ahmet Cevad'ın), az sonra üç renkli bayrak, içinde alev olan sekiz köşeli yıldız resimli devlet arması onaylandı. 18 Ekim 1991 tarihinden beri Azerbaycan egemen bir ülkedir ve halk bunu bir bayram olarak kutluyor. "görüşlerine yer verdi.

Ünsal, "Bugün Azerbaycan bölgede gelişen ve güçlenen bir devlet olmuştur. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sayesinde gittikçe de güçleniyor. İşgal altındaki toprakların kurtarılması Türk'ün gücünü bir daha dünyaya göstermiştir. 9 Kasım da Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları kurtarması bütün Türk dünyasını mutlu etmiştir. Azerbaycan'ın bağımsızlığının 30. yılını kutluyorum. Ankara'dan Bakü'ye, Gence'ye, Şuşa'ya, Kelbecer'e, Nahcivan'a ve Karabağ'a selam olsun! Bir millet iki devlet olan Azerbaycan ve Türkiye'nin dostluğu ilelebet sürecek ve bir kere yükselen şanlı bayrak bir daha asla inmeyecektir." dedi. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Kubilay Aka Zeynep Bastık
Spor Cristiano Fatih Terim Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Burak Elmas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ünsal, 'Azerbaycan'ın Bağımsızlık Yıldönümü kutlu olsun' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 13:16:30. #1.13#