Tırmanma yarışının birincisi AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim oldu, ortalık fena karıştı

AYDIN (Haberler.com) - Koçarlı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Aydın Otomobil Sporları Kulübü (AYOSK) ve Koçarlı Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Koçarlı Tırmanma Yarışı'nda en iyi zaman krizi yaşandı.

AK PARTİLİ VEKİL DE DAHİL 17 SPORCU KATILDI

Adnan Menderes Kent Ormanı içerisinde oluşturulan 4,5 kilometre uzunluğundaki parkurda 5 kategoride yapılan yarışa, aralarında Ak Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'in de bulunduğu toplam 17 sporcu katıldı.

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim.

EN İYİ ZAMAN TARTIŞMASI

Ralli'nin tamamlanmasının ardından en iyi zamanı AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'in yaptığının ilan edilmesine Kemal Şener isimli yarışmacı itiraz etti.

"Bütün yarışlar içerisinde en iyi zamanı ben yaptım" sözleri üzerine AYOSK Başkanı Mithat Diker'le Kemal Şener arasında tartışma yaşandı. Sözcü'nün haberine göre gerginlik diğer yarışmacıların araya girmesiyle son buldu.

YARIŞMANIN BİRİNCİLERİ

5 kategoride yapılan yarışlarda, kadınlar kategorisinde Merve Akyıldız, 4. kategoride Göktuğ Tuncay, 3. kategoride Erdal Oral, 2. kategoride Mithat Diker ve 1. kategoride AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim birinci oldu.

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