TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin Denizli İl Başkanlığını ziyaret etti

DENİZLİ (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partilerini sevgi, saygı ve heyecanla kurduklarını söyledi.

Sarıgül, Denizli'deki programı kapsamında partisinin il başkanlığını ziyaretinde, Cumhuriyeti halen sindiremeyenleri gördüğünü belirterek, büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Birilerinin fırsat buldukları her an Cumhuriyeti hedef aldığını vurgulayan Sarıgül, "Umarım ki bu son olur. Çünkü Cumhuriyet fikrini çok iyi bir şekilde kavrarsak hepimizin Cumhuriyeti olur ve hedef alacak bir durum olmaz. Biz parti olarak Cumhuriyet Bayramı'nı bütün ulusumuzla ve siyasi partililerle beraber kutluyoruz. Çünkü Cumhuriyet A partisi, B partisinin değil tüm ülkenindir." dedi.

Ülkeyi nasıl daha iyi yönetiriz anlayışıyla yola çıktıklarını anlatan Sarıgül, "Partimizi sevgiyle, saygıyla ve heyecanla kurduk. Biz bugün burada bu toplantılarını yapabiliyorsak, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Bugün Cumhuriyet sayesinde bayrağımız güçlü bir şekilde dalgalanıyor, minarelerde ezan sesleri en güzel şekilde yükseliyor." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, iktidara geldikleri zaman demokrasi ve özgürlükleri ön plana atacaklarını sözlerine ekledi.

TDP Denizli İl Başkanı Orçun Sarıhan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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