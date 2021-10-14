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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

AA / Alper Atalay - Haberler | Politika
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İyi Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Partisinin, "İstanbul'un Şile ilçesinde köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerleri ile merkezdeki mahallelerde yaşanan sorunlar" hakkındaki araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisine ilişkin söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Anadolu yakasında Karadeniz'in 72 kilometrelik sahil şeridinde yer alan Şile'nin, çok eski ve 755 kilometrekareyle Çatalca ve Silivri'den sonra en geniş alana sahip ilçesi olduğunu söyledi.

Şile'de yaşanan sorunları anlatan Nuhoğlu, "Şile köylüsünün sorunları Büyükşehir Belediye Yasası'nın değişmesinden sonra çok artmıştır. Köylüler, kendi arazisine tarım araç ve gereçlerini koyacak geçici yapı ve ahır bile yapamazken dışarıdan gelenler arazi alıp beton binalar yapmaktadır. Tarım arazilerinde ahır yapma şartı 20 dönümdür ve bu Şile için çok yüksektir. 5 dönüm olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca köylünün bahçe tarımı ve hayvancılık konusunda teşviklerle desteklenmesi gereklidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada İYİ Parti'nin grup önergesi kabul edilmedi.

CHP'nin "Türk Hava Kurumundaki yolsuzluk ve usulsüzlüklerin araştırılması" ve HDP'nin "Cezaevlerindeki keyfi infaz yakma iddialarına" ilişkin grup önerileri de ayrı ayrı görüşüldü. Yapılan oylamalarla, iki öneri de reddedildi.

Genel Kurulda daha sonra, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin üçüncü bölümünün tümü üzerindeki konuşmalara geçildi.

AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri
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