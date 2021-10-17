Suriye'de yeni anayasa için taslak süreci başlatılması konusunda anlaşma sağlandı - Haberler
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Suriye'de yeni anayasa için taslak süreci başlatılması konusunda anlaşma sağlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Suriye'de yeni anayasa için taslak süreci başlatılması konusunda anlaşma sağlandı

Birlemiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi'ndeki hükümet ve muhalefet tarafının anayasa reformu için bir taslak süreci başlatma konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Birlemiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi'ndeki hükümet ve muhalefet tarafının anayasa reformu için bir taslak süreci başlatma konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Suriye'de 10 yıldır devam eden iç savaşın ardından Suriye Anayasa Komitesi'nin yeni anayasa için taslak süreci başlatılması konusunda anlaştığı bildirildi. Birlemiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, bir hafta sürecek görüşmeler öncesinde Komite üyeleriyle görüşmesinin ardından İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilere verdiği demeçte, Suriye Anayasa Komitesi'ndeki hükümet ve muhalefet tarafının anayasa reformu için bir taslak süreci başlatma konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Söz konusu görüşmeler, son 2 yıl içinde 6'ıncı, geçtiğimiz ocak ayından bu yana ise ilk tür olacak.

(İHA)

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