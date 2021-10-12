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Son dakika haberleri! Bakan Akar birlik komutanlarıyla online toplantı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri! Bakan Akar birlik komutanlarıyla online toplantı yaptı

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda birlik komutanlarıyla bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda birlik komutanlarıyla bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi. Bakan Akar, toplantıda devam eden faaliyetlerin son durumuna ilişkin bilgi alarak, yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi. - ANKARA

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