Son dakika! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi - Haberler
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Son dakika! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi

RİYAD - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Yamamah Sarayı'nda bir araya geldi. Veliaht Prens Selman'ın Ofis Müdürü Bedr el-Asakir yaptığı açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığını ifade ederek, ayrıca bölgesel ve uluslararası arenada iki ülkeyi ilgilendiren konular ve meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu açıkladı.

Son dakika! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi

Son dakika! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi

Son dakika! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi

Son dakika! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi

Son dakika! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi

Son dakika! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi

Son dakika! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Son Dakika Haberleri
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