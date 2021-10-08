Son dakika haber: HDP'li Kenanoğlu: 'Cemevlerine ibadethane statüsü kazandırılması için kanun teklifi veriyoruz' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: HDP'li Kenanoğlu: "Cemevlerine ibadethane statüsü kazandırılması için kanun teklifi veriyoruz"

AA / Buket Güven - Haberler | Politika
Son dakika haber: HDP'li Kenanoğlu:

Son dakika gelişmesine göre HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, cemevlerine ibadethane statüsü kazandırılması amacıyla kanun teklifi vereceklerini bildirdi.

İSTANBUL (AA) - HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, cemevlerine ibadethane statüsü kazandırılması amacıyla kanun teklifi vereceklerini bildirdi.

Kenanoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cemevlerinin ibadethane olarak tanımlanmasını istedi.

HDP'li Kenanoğlu, Alevi vatandaşları hedef alan bazı ifadelerin "nefret suçu" olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Cemevlerinin yasal statüye kavuşturulması konusunda taleplerin olduğunu belirten Kenanoğlu, "Pazartesi günü cemevlerine ibadethane statüsü kazandırılması amacıyla kanun teklifi veriyoruz." diye konuştu.

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri
Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

 Son anketten ezber bozan sonuçlar! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı

Son anketten ezber bozan sonuçlar! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı

 Erdoğan'ın 'HDP, Akşener'i veto etti' sözlerinin ardından İYİ Partili Çelik'ten Haberler.com'a özel açıklama: Kuru bir siyasal manevra

Erdoğan'ın "HDP, Akşener'i veto etti" sözlerinin ardından İYİ Partili Çelik'ten Haberler.com'a özel açıklama: Kuru bir siyasal manevra
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Mustafa Keser
Spor Kim Min-jae Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: HDP'li Kenanoğlu: 'Cemevlerine ibadethane statüsü kazandırılması için kanun teklifi veriyoruz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 13:21:50. #1.17#