Son dakika haber: HDP'li Kenanoğlu: "Cemevlerine ibadethane statüsü kazandırılması için kanun teklifi veriyoruz"
Son dakika gelişmesine göre HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, cemevlerine ibadethane statüsü kazandırılması amacıyla kanun teklifi vereceklerini bildirdi.
İSTANBUL (AA) - HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, cemevlerine ibadethane statüsü kazandırılması amacıyla kanun teklifi vereceklerini bildirdi.
Kenanoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cemevlerinin ibadethane olarak tanımlanmasını istedi.
HDP'li Kenanoğlu, Alevi vatandaşları hedef alan bazı ifadelerin "nefret suçu" olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Cemevlerinin yasal statüye kavuşturulması konusunda taleplerin olduğunu belirten Kenanoğlu, "Pazartesi günü cemevlerine ibadethane statüsü kazandırılması amacıyla kanun teklifi veriyoruz." diye konuştu.
Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
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