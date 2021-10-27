Son dakika haber... Erdoğan: "Burada asıl önemli olan, ülkemizin en büyük 2. partisi durumundaki CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, biat etmesi,... - Haberler
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Son dakika haber... Erdoğan: "Burada asıl önemli olan, ülkemizin en büyük 2. partisi durumundaki CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, biat etmesi,...

AA / Ali Hakan Der - Haberler | Politika
Son dakika haber... Erdoğan:

Son dakika politika haberi... Erdoğan: "Burada asıl önemli olan, ülkemizin en büyük 2. partisi durumundaki CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, biat etmesi, boyun eğmesidir.

Erdoğan: "Burada asıl önemli olan, ülkemizin en büyük 2. partisi durumundaki CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, biat etmesi, boyun eğmesidir. Yazık."

AA / Ali Hakan Der - Son Dakika Haberleri
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