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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan Huber Köşkü'ne geldi

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Cumhurbaşkanı Erdoğan Huber Köşkü'ne geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile yapacağı görüşme öncesi Huber Köşkü'ne geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Huber Köşkü'ne geldi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile yapacağı görüşme öncesi Huber Köşkü'ne geldi.

Kısıklı'da bulunan evinden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel saat 12.00'da Huber Köşkü'nde bir araya gelmesi bekleniyor.

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan Huber Köşkü'ne geldi

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan Huber Köşkü'ne geldi

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan Huber Köşkü'ne geldi

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan Huber Köşkü'ne geldi
İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Son Dakika Haberleri
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