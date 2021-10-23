Rus ve Çin donanmalarından Pasifik'te ortak devriye

Rus ve Çin donanmasından oluşan 10 savaş gemisi, Pasifik Okyanusu'nda ortak devriyeler gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin deniz kuvvetlerine ait toplam 10 geminin Pasifik Okyanusu'nun doğusunda ortak devriyeler gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlık yaptığı açıklamada, devriyelerin 17 ve 23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiğini, Rus donanmasının Pasifik Filosu'na ait ölçüm kompleksi gemisi "Mareşal Kırilov", büyük denizaltısavar gemileri "Amiral Tributs" ve "Amiral Panteleev'in" yanı sıra, Tsıdenjapov ve Gromkiy korvetlerinin de devriyelerde yer aldığını aktardı. Çin donanmasından ise "Kun Ming" ve "Nan Chang" destroyerleri, "Binh Zhou" ve "Liu Zhou" korvetleri ile "Dun Ping Hu" entegre tedarik gemisinin devriyelerde görev aldığı ifade edildi.

Rus ve Çin donanmasına ait gemilerin bin 700 deniz milinden fazla yol katettiği ve bazı gemilerinde batı Pasifik'teki Sangar Boğazı'nı geçtiği belirtildi. Ortak devriyelerin amacı ise Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın sürdürülmesi, iki ülkenin deniz ekonomik faaliyetleri alanındaki tesislerinin korunması ve Rus ve Çin bayraklarının bölgede gösterilmesi olarak açıklandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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