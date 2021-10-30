Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu

Dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının bulunduğu Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı. Anıtkabir'i ziyaret edenlerden biri de CHP'den ayrılarak Yenilik Partisi'ni kuran Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz oldu.

DUA ETMEYİ UNUTTUĞUNU FARK ETTİ

Kendi kameramanı ile Anıtkabir'e giden ve yaka mikrofonu takan Yılmaz, mozoleyi ziyaret ettikten sonra çıkışa doğru ilerledi. O anlarda dua etmeyi unuttuğunu fark eden Yılmaz ve eşi, bir anda tekrar mozoleye dönerek ellerini açıp dua etti.

Oldukça gergin olduğu gözlemlenen Yılmaz, dua ettikten sonra eşi ve kızıyla birlikte Anıtkabir'den ayrıldı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet