ORC Araştırma'nın patronundan çarpıcı tespit: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde - Haberler
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ORC Araştırma'nın patronundan çarpıcı tespit: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

AK Parti'nin, anketlerini bilim ve etik kurallara uymadığı gerekçesiyle eleştirdiği ORC Araştırma'nın Başkanı Mehmet Pösteki, Twitter hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. AK Parti'nin oy kaybının şu an 10 puanın üzerinde olduğunu iddia eden Pösteki, kaybın en önemli sebeplerinin sırasıyla ekonomi, kötü yönetim ile hukuk, adalet ve özgürlük endişeleri olduğunu ifade etti.

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2018 seçim sonuçlarını en doğru bilen anket şirketi ORC Araştırma'nın Başkanı Mehmet S. Pösteki, Twitter hesabından son anketlerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Ak Parti tarafından bilim ve etik kurallara uymadığı gerekçesiyle eleştirilen Pösteki, AK Parti'nin oy kaybının şu anda 10 puanın üzerinde olduğunu savundu.

İşte Pösteki'nin kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar;

"Yaptığımız araştırmalara göre Ak Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde. Bu oy kaybının sebepleri;

*Ekonomi; 5 Puan

*Kötü yönetim; 3 Puan

*Hukuk, Adalet ve Özgürlük endişeleri yaklaşık 2 puan

Bu sebeple Ak Parti'nin eski oy oranlarına çıkmasını pek muhtemel görmüyoruz.

Bununla birlikte ekonomi sebebiyle AK Parti'den kopan kitlenin genelinin Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ne, Demokrasiden Geriye Gidiş, Hukuk ve Adalet gibi konulardan dolayı ayrılan kitlenin ise Chp ve İyi Parti'ye yöneldiğini görebiliyoruz."

ORC Araştırma'nın patronundan çarpıcı tespit: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

ORC Araştırma'nın patronundan çarpıcı tespit: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde
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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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