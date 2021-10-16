ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında büyük fark var - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında büyük fark var

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Politika

ORC Araştırma şirketi, genel seçim araştırması kapsamında Z kuşağına "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Katılımcıların yüzde 33,8'i CHP'yi seçerken, yüzde 11,4'ü ise AK Parti'yi tercih etti. Kararsız ve oy kullanamayacağını ifade edenlerin toplam oranı ise 31,2'yi buldu.

ORC Araştırma şirketi, Eylül-Ekim 2021 genel seçim araştırması kapsamında "Z kuşağı" olarak tanımlanan 1997 ile 2005 yılları arasında doğan kişilere "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

KARARSIZ VE OY KULLANMAYANLARIN TOPLAM ORANI YÜZDE 31,2

Ankete sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 33,8'i Chp'yi seçerken, yüzde 11,4'ü ise Ak Parti'yi tercih etti. Öte yandan kararsızlarının oranının yüzde 13,4 olurken, oy kullanmayacağını ifade edenlerin oranı ise yüzde 17,8 oldu.

ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi! Kararsız ve oy kullanmayacakların oranı dikkat çekti

Anketten çıkan sonuç şu şekilde:

Yüzde 33,8 CHP

Yüzde 11,4 AK Parti

Yüzde 6,6 İYİ Parti

Yüzde 7,2 MHP

Yüzde 5,3 HDP

Yüzde 2,1 DEVA

Yüzde 0,9 Gelecek

Yüzde 0,8 Saadet

Yüzde 0,7 Diğer partiler

Yüzde 13,4 Kararsız

Yüzde 17,8 oy kullanmayacak

SON ANKET SONUÇLARINA AK PARTİ'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

ORC Araştırma'nın son yayınladığı anket sonucunda AK Parti'nin oy oranının yüzde 31.9 olması dikkat çekti. Anket sonrası AK Parti'den, bu şirketten araştırma istemedikleri, çünkü şirketin bilimsel yeterlilik ve etik çerçevesinde görülmediği açıklaması geldi. AK Parti'nin bu çıkışına yanıt veren ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki ise, "Kendi yetersizliklerini cumhurbaşkanına hissettirmemek için dün, yerli ve milli dedikleri bizlere bugün ne dedikleri hiç umurumuzda değil" dedi.

ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında büyük fark var
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına AK Parti'den cevap: Yassıada zihniyetidir

Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına AK Parti'den cevap: Yassıada zihniyetidir

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' iddiasıyla ilgili açıklama: Yargıya müracaat ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddiasıyla ilgili açıklama: Yargıya müracaat ettik
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ömer Çelik Ali Babacan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kubilay Aka Burak Sergen
Spor Muslera Ali Koç Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Güzel Sözler Hulusi Akar Recep Tayyip Erdoğan Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında büyük fark var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 21:39:26. #1.11#