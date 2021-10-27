MHP'li Akçay: Anlaşmazlık içinde oldukları anlaşılıyor

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylıklarına itiraz etmeyeceklerine ilişkin sözleri ile ilgili, "Öyle görünüyor ki zillet ittifakı arasında ciddi anlaşmazlık ve çatlaklar olduğu, birbirlerine çelme takmaya yönelik birtakım durumlar içerisinde oldukları ve bu konuda anlaşmazlık içinde oldukları anlaşılıyor" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erkan Akçay Irak-Suriye'de TSK'nın görev süresini 2 yıl uzatan tezkereye ilişkin tartışmaların sorulması üzerine "Muhalefet CHP, HDP ve İYİ Parti'den oluşan bu üçlü karman çorman, kafalar da karışık. Çünkü tezkere oylamasında da daha evvel 'evet' dediği aynı tezkereye bu defa HDP'nin baskısıyla 'hayır' oyu vermiştir CHP. Bunun da bir gerekçesi, dayanağı yok. Neden 1 yıl değil de 2 yıl gibi bir gerekçeye dayandırıyorlar. Geçmişteki tezkerelerin aynısı kapsamı itibarıyla baktığımızda" dedi.

Erkan Akçay, Millet İttifakında cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinin başladığını, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu konusunda bir seçenek gelirse biz buna itiraz etmeyiz" sözleri ile ilgili ise, "Kimin kimi aday gösterdiği bizi ilgilendirmiyor. MHP olarak bu konularda adayımızın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olduğunu ifade ettik. Öyle görünüyor ki zillet ittifakı arasında ciddi anlaşmazlık ve çatlaklar olduğunu, birbirlerine çelme takmaya yönelik bir takım durumlar içerisinde oldukları ve bu konuda anlaşmazlık içinde oldukları anlaşılıyor. Öyle görülüyor ki ancak seçimlerden sonra bunlar bir aday üzerinde mutabakat sağlayabilirler" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet