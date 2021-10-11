MetroPOLL'ün ittifak anketinde yüzde 8'lik fark dikkat çekti - Haberler
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MetroPOLL'ün ittifak anketinde yüzde 8'lik fark dikkat çekti

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Politika

MetroPOLL Araştırma'nın Eylül ayında yaptığı ankette "Hangi ittifaka daha yakınsınız?" sorusu soruldu. Katılımcıların toplamda yüzde 48,72'si CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı'na yakın olduğunu belirtirken, AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'nın oranı ise yüzde 40,8 olarak belirlendi.

Metropoll Araştırma şirketi, Eylül ayında yaptığı Türkiye'nin Nabzı Araştırması'nda katılımcılara "Hangi ittifaka daha yakınsınız? Ak Parti ve Mhp'nin yer aldığı Cumhur ittifakı mı? CHP ve İyi Parti'nin yer aldığı Millet ittifakı mı? sorusunu sordu.

TOPLAMDA 8 PUANLIK FARK

Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 43,7'si Millet İttifakı'na, yüzde 38,2'si ise Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu belirtti. İkisine de yakın olmadığını belirterek Millet ittifakını tercih edenler yüzde 5 iken, aynı şekilde Cumhur ittifakını tercih edenler ise 2,6 olarak belirlendi.

Toplamda ise yüzde 48,7 olan Millet İttifakı'na karşı Cumhur İttifakı'nın oy oranı 40,8'de kaldı. Öte yandan "Fikrim yok/Cevap yok" diyen kararsız seçmenlerin oranı ise yüzde 10,6 oldu.

PARTİLERE GÖRE DAĞILIM

Soruya cevap verenlerin partilere göre dağılımında ise AK Partili olduğunu belirten yüzde 6,3'lük kesim Millet İttifak'ını tercih ederken, CHP'li olduğu belirten 5,4 oranındaki kesimin ise Cumhur İttifakı'nı tercih ettiği görüldü. İYİ Partililerin yüzde 3,2'si Cumhur İttifakı'nı tercih ederken, MHP'lilerin ise 5,4'ü Millet İttifakı'nı tercih etti.

MetroPOLL'ün ittifak anketinde yüzde 8'lik fark dikkat çekti

MetroPOLL'ün ittifak anketinde yüzde 8'lik fark dikkat çekti
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: MetroPOLL'ün ittifak anketinde yüzde 8'lik fark dikkat çekti - Haberler
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