Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den "ittifak" açıklaması Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Tek başımıza yapamıyorsak ne yapacağız? Cumhur İttifakı'na mı destek olacaksın? Asla, asla olmayacağız." dedi.

İnce, Bursa'da partisinin Yıldırım, Gürsu, İnegöl ve Yenişehir ilçe başkanlıklarının açılışına katıldı.

Daha sonra Rıza Ağa Mübadele Kahvesi'nde vatandaşlarla sohbet eden İnce, burada yaptığı konuşmada, seçime kadar durmadan çalışacaklarını söyledi.

Bugüne kadar 54 ilde örgütlenmelerini tamamladıklarını aktaran İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Dostlarımızla iktidar olacağız'. Böyle bir söylem yok bizde. Biz tek başımıza iktidar olacağız. Yüzde 50 artı bir oy alacağız. Seçime yakın bakarız. Boyumuzun ölçüsünü alırız. Anketleri yaptırırız. Tek başımıza yapamıyorsak ne yapacağız? Cumhur İttifakı'na mı destek olacaksın? Asla, asla olmayacağız. O zaman ne yapacağız? Bu iktidarı, yorgun Erdoğan'ı değiştirmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız."

Memleketin bir umuda ihtiyacının olduğunu dile getiren İnce, "Otobüste yatacağım, orada yaşayacağım. Benim adaylığımı bilerek geciktirdiler. Kazanmasın istediler zaten. Sözde aday diye gösterdiler ama kazanacak diye çok korktular. Bir tane günahım var benim. Partinin oylarını artırmak. 41 yıl sonra yüzde 30'u geçmek. Benim böyle bir günahım var. Onun için beni sevmediler yani." diye konuştu.

İnce, daha sonra üniversite öğrencileriyle buluşarak sohbet etti.