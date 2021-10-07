Kilis heyeti, bakanlarla bir araya geldi

KİLİS (İHA) - Kilis heyeti, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'u ziyaret ederek, knte yapılacak yatırımları ele aldılar.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Tarım ve Orman Bakanı Dr.Bekir Pakdemirli ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ile bir araya geldi.

Kilis heyeti adına yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanı Dr.Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek, ilimize DSİ Şube Müdürlüğü kurulması, Kayacık ve Doğanpınar barajlarından Elbeyli Ovası sulanma projesinin tamamlanması, çiftçimize verilen tohum desteğinin Kilis'e özel arttırılması, yapımı devam eden barajlarımızın hızlandırılması konularını görüştük. Taleplerimizi olumlu karşılayan ve gerekli talimatları veren bakanımıza teşekkür ederiz. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'u ziyaret ettik. Kilis turizminin canlanması, Oylum Höyük'e ödenek aktarılması, Belediyemizin Sokak Sağlıklaştırması projesine destek, Ravanda Kalesinin restorasyonu, Kilis'e yeni bir müze yapılması, konularını görüşerek İlimizin tanıtımı adına sayın bakanımızı Kilis'e davet ettik. Yakın zamanda ilimizi ziyaret sözünü veren bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Son olarak, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'u ziyaret ettik. Ulu Cami'nin bakım, tadilatı ve taşınmaz gayrimenkullerin işlemleri ile ilgili yaptığımız görüşmede Genel Müdürümüze yakın ilgilerinden ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz" ifadesine ver verildi. - KİLİS