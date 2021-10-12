Kaymakam Alkan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi - Haberler
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Kaymakam Alkan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Kaymakam Alkan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

Kütahya'nın Gediz Kaymakam Hakan Alkan, ilçeye bağlı Erdoğmuş, Sandıklı, Vakıf köylerinde yapımı devam eden köy yollarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GEDİZ, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz Kaymakam Hakan Alkan, ilçeye bağlı Erdoğmuş, Sandıklı, Vakıf köylerinde yapımı devam eden köy yollarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Hakan Alkan'a ziyaretinde, Stajyer Kaymakam Ramazan Teke, İlçe Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul, İl Genel Meclisi Üyesi Bünyamin Özer eşlik etti.

Köylerde yapımı devam eden asfalt çalışması ve yol genişletme çalışmasını yerinde inceleyerek köy muhtarlarından da bilgiler alan Kaymakam Alkan; "Yol yapım çalışmalarının hızlandırarak sezon bitmeden köylerimize hizmet götürmek istiyoruz. Yapımı devam eden yol çalışmalarımızı denetledik. 7,6 kilometrelik grup yolu İl Özel İdaresi ve Köydes programı kapsamında yapımına devam ediliyor. Kaymakamlık olarak köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip incelemek, iş birliği içerisinde çözüm üretmek için köy ziyaretlerini sıklıkla sürdürmeye, sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaymakam Alkan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

Kaymakam Alkan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

Kaymakam Alkan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

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