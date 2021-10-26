Kamil Aydın kimdir? Kamil Aydın kaç yaşında, nereli? Kamil Aydın biyografisi!

Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum milletvekili olarak meclise girmiştir. Peki, Kamil Aydın kimdir? Kamil Aydın kaç yaşında, nereli? Kamil Aydın mesleği nedir? Kamil Aydın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KAMİL AYDIN KİMDİR?

Kamil Aydın (d. 25 Mart 1963, Erzurum) Türk akademisyen ve siyasetçi. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Aydın, Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum milletvekili olarak meclise girmiştir.

EĞİTİMİ

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1985 yılında mezun olmuştur. 1987 yılında Atatürk Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamış, ikinci yüksek lisansını İngiltere Warwick Üniversitesi'nde 1991'de tamamlamış yine doktorasını da aynı üniversitede 1995 yılında tamamlamıştır.

İDARİ GÖREVLERİ

Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı ile İngiliz Kültür ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı, Atatürk Üniversitesi Dil Eğitimi Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi Senato Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

SİYASİ KARİYERİ

2009 ve 2014 yıllarında MHP Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştur. 2009 yılı itibarıyla MHP MYK Üyesidir. 2015 yılı itibarıyla Erzurum milletvekilidir.

İyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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