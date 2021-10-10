Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli başlık var

Yarın saat 15.00'te başlayacak olan Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda birçok konu ele alınacak.

AŞISIZLARA TEDBİR GETİRİLEBİLİR

Kabinenin öncelikli gündem maddesi koronavirüs ile mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kapsamlı bir sunum yapacak. 30 bin bandında seyreden vaka sayıları değerlendirilecek. Aşısızlara yönelik ek tedbir alınıp alınmayacağı masada olacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDEKİ SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Yüz yüze eğitim de Kabine'nin gündeminde olacak. Son duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de bir sunum yapacak. Öğrenciler için olası ek tedbirler gözden geçirilecek.

FAHİŞ FİYATLAR ELE ALINACAK

Vatandaşı canından bezdiren fahiş fiyatlar ise Kabine toplantısındaki bir başka önemli başlık olacak. Ekonomi kurmaylarının toplantıda gıda komitesi toplantısına ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yapması bekleniyor. Sürece ilişkin atılacak yeni adımlar da gözden geçirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE DE GÜNDEMDE

Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde devam eden operasyonlar kabinenin gündemi arasında. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonlara ilişkin Kabine'yi bilgilendirecek. İdlib'teki son durumu ve olası göç dalgasına ilişkin sınır hattında alınan tedbirlere ilişkin sunum gerçekleştirilecek. Akar'ın Yunanistan ve Rum Kesimi ile yaşanan Navtex krizi sonrası bölgedeki duruma ilişkin de Kabine'yi bilgilendirmesi bekleniyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri