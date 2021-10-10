Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli başlık var - Haberler
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Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli başlık var

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantıda artan vaka ve ölüm sayılarının yanı sıra aşılama çalışmaları ve yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmeler ele alınacak. Masada ayrıca fahiş fiyatlarla mücadele konusunda atılacak adımlar da bulunuyor.

Yarın saat 15.00'te başlayacak olan Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda birçok konu ele alınacak.

Kabinenin öncelikli gündem maddesi koronavirüs ile mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kapsamlı bir sunum yapacak. 30 bin bandında seyreden vaka sayıları değerlendirilecek. Aşısızlara yönelik ek tedbir alınıp alınmayacağı masada olacak.

Yüz yüze eğitim de Kabine'nin gündeminde olacak. Son duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de bir sunum yapacak. Öğrenciler için olası ek tedbirler gözden geçirilecek.

Vatandaşı canından bezdiren fahiş fiyatlar ise Kabine toplantısındaki bir başka önemli başlık olacak. Ekonomi kurmaylarının toplantıda gıda komitesi toplantısına ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yapması bekleniyor. Sürece ilişkin atılacak yeni adımlar da gözden geçirilecek.

Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde devam eden operasyonlar kabinenin gündemi arasında. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonlara ilişkin Kabine'yi bilgilendirecek. İdlib'teki son durumu ve olası göç dalgasına ilişkin sınır hattında alınan tedbirlere ilişkin sunum gerçekleştirilecek. Akar'ın Yunanistan ve Rum Kesimi ile yaşanan Navtex krizi sonrası bölgedeki duruma ilişkin de Kabine'yi bilgilendirmesi bekleniyor.

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli başlık var
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Gözde Nur Bayar
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