G20 öncesi son Kabine toplantısı yarın! Gündemde kritik 3 konu başlığı var - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

G20 öncesi son Kabine toplantısı yarın! Gündemde kritik 3 konu başlığı var

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak. Aynı zamanda ay sonu Roma'da gerçekleşecek olan G20 Liderler Zirvesi'nden önceki son Kabine'de; zirve hazırlıkları, koronavirüs ve terörle mücadeledeki son durum ile bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma'da yapılacak olan G20 Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar Kabine toplantısında görüşülecek. Ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum konuşulacak.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek, Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

G20 öncesi son Kabine toplantısı yarın! Gündemde kritik 3 konu başlığı var
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket! Vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırdı, yüzde 17'lik aşı karşıtı bir grup var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket! Vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırdı, yüzde 17'lik aşı karşıtı bir grup var

 Kılıçdaroğlu'ndan 10 büyükelçi için istenmeyen adam talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki

Kılıçdaroğlu'ndan 10 büyükelçi için istenmeyen adam talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title