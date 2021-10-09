Japonya ve Hindistan'dan özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi için işbirliği kararı

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi hedefi için işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Japonya'da göreve yeni gelen Başbakan Fumio Kishida'nın diplomasi trafiği devam ediyor. Kishida'nın dün Hindistanlı mevkidaşı Narendra Modi ile yaklaşık 25 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. Görüşmede, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi vizyonu için işbirliği içinde çalışacaklarını yineleyen liderlerin, bölgede statükoyu güç ve ekonomik baskı yoluyla değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlere karşı çıkma ve tedarik zinciri esnekliği de dahil olmak üzere ekonomik güvenliği sağlamak için ikili işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Görüşmede ayrıca, Kuzey Kore'nin nükleer ve silah geliştirme programlarının bölgesel ve küresel barış ve güvenliği tehdit ettiğine dikkat çeken Kishida, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japonya vatandaşlarıyla ilgili sorunun çözümü için de mevkidaşı Modi'den destek istedi. Liderlerin, Kishida'nın ilk fırsatta Hindistan'a bir ziyaret gerçekleştirmesi konusunda da görüş birliğine vardığı öğrenildi. - TOKYO

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri