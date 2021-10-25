İYİ Parti'li Tatlıoğlu: Hukuki konu üzerinde siyasi tavır yanlış

İyi Parti'li Tatlıoğlu: Hukuki konu üzerinde siyasi tavır yanlış

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Hukuki bir konu üzerinde siyasi bir tavır geliştirilmesi yanlıştır. 10 büyükelçinin bu tavrını son derece yanlış buluyoruz. Bu tavır yanlıştır" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. İYİ Parti'nin 27 Ekim 2017'de kurulduğunu anımsatan Tatlıoğlu, "İYİ Parti, Sayın Meral Akşener'in genel başkanlığında, Türkiye'de demokrasinin gelişimi, hukukun üstünlüğünün tekrar tesisi, ekonomik refahın, huzurun ve güvenin sağlanması konusunda Türk siyasetinde merkeze doğru yürüyüşünü devam ettirdi. İYİ Parti kuruluşundan itibaren Türk siyasetinde çok ciddi anlamda etkisini gösterdi. Millet İttifakı'nın mesafe almasında etkili oldu. Türkiye'nin yönetimine doğru yürüyüşümüz devam etmektedir" dedi.

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Besti KARALAR/ ANKARA, -

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