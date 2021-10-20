İhracatçılara yatırım ve üretim teşviki kanun teklifi TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Tbmm Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonundaki görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı.

Altunyaldız, üretim, istihdam ve ihracatın ekonominin üç temel unsuru olduğunu belirterek, refah ve büyümenin bu unsurlar üzerine inşa edildiğini söyledi.

İlk imza sahibi olarak teklif üzerinde söz alan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, "İhracat ekonomik büyümeye doğrudan katkı sağlamakta ve pozitif etki yaratmaktadır. İhracatın ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için tabana yayılması elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.

İhracatın tabana yayılması misyonunda atılacak en önemli adımın da firmaların ihracat kapasitesinin ve uluslararası pazardaki rekabet gücünün artırılması olduğunu dile getiren Tin, "Buna yönelik en önemli enstrümanlardan birisi ihracatçı firmaların finansmana erişiminin kolaylaştırılmasıdır." diye konuştu.

İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin, sadece ihracatçıların erişimine açık olan, ihracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan bir fon kuruluşu olduğunu ifade eden Tin, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi aracılığıyla teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan ihracatçıların krediye erişimlerinin kefalet suretiyle sağlanacağını kaydetti. Tin, "Bu vesileyle ihracatçılarımız kredi almak için fabrikasını, arsasını, bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak, teminat sorunu çözülmüş olacaktır." dedi.

Tin, kanun teklifinde yer alan düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Komisyonda, teklif üzerindeki görüşmelere devam ediliyor.