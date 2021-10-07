HDP'li Çepni: 'Cezaevleri Türkiye'de kanayan bir yara' - Haberler
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HDP'li Çepni: "Cezaevleri Türkiye'de kanayan bir yara"

AA / Alper Atalay - Haberler | Politika
HDP'li Çepni:

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, "Türkiye'de cezaevlerinin kanayan bir yara" olduğunu savundu.

İZMİR (AA) - HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, " Türkiye'de cezaevlerinin kanayan bir yara" olduğunu savundu.

Çepni, bazı HDP'li milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dışarıda vatandaşların durumu neyse cezaevlerinde de durumun aynı olduğunu belirterek, "Bütün ülke zaten açık ya da kapalı cezaevine dönüştürülmüş durumda, fakat cezaevleri özellikle son yıllarda bir işkencehaneye dönüşmüş durumda. Tutsaklar, mahpuslar ceza almış, içeri girmiş olmalarına rağmen cezaevlerinde bir kez daha cezalandırılmaya çalışılıyorlar. " iddiasında bulundu.

"Cezaevleri Türkiye'de kanayan bir yara" diyen Çepni, 16 Nisan 2020 yılında infaz yasasında yapılan değişiklik sonrası yaşananları anlattı.

Bu infaz düzenlemesini "ayrımcı" olmasından dolayı eleştirdiklerini ifade eden Çepni, şunları kaydetti:

"Biz bu yasanın hem insan haklarına hem uluslararası sözleşmelere hem de anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek itirazlarımızı ettik. Çünkü bu düzenleme pandemi sürecinde çıkan bir düzenlemeydi, aynı zamanda pandemi koşullarında insanların korunması açısından da gündeme getirildiği söylenmişti. Çünkü cezaevleri bu anlamda pandemi koşullarında çok daha büyük riskler barındıran yerlerdi. Bu düzenlemeyle birlikte 90 bin civarında adli mahpus serbest bırakıldı, fakat politik tutsaklar bu düzenlemenin dışında tutuldular. Yani burada çok net bir ayrımcılık gerçekleştirildi ve bu siyasi mahpuslar, cezaevlerinde pandemi koşullarında hem hastalığın pençesine teslim edildi hem de ölüme terk edilmiş oldular."

AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri
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