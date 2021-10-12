Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu aktardı: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda - Haberler
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Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu aktardı: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

24. dönem CHP milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın, dün akşam bir televizyon programına katıldı. Burada gündeme ilişkin konularda değerlendirmeler yapan Ayaydın, "CHP tabanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı adaylığı benimsenmiş durumda" ifadelerini kullandı.

24. dönem Chp İstanbul milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Tarafsız Bölge programına katıldı. Siyasi kulislerde konuşulan ve merak edilen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"CHP tabanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı adaylığı benimsenmiş durumda" diyen Ayaydın şunları söyledi: "Henüz 1,5 yıllık bir süreç var. Şimdiden kim olacak demek zor. Tamamen şu aşamada aktif siyasetin dışarısındayım. Ama bütün liderlerle tanışıklığım vardır. Bana göre an itibarıyla benim gördüğüm, hem CHP tavanında hem de tabanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı adaylığı benimsenmiş durumda. An olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak görüyorum.

Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu aktardı: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda

Ben sayın Kılıçdaroğlu'nun 'Ben Cumhurbaşkanı adayım' izlenimi içinde de görmedim. Fakat CHP'de bütün kesimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adaylığı konusunda hemfikirler. Genelde biri aday olduğunda farklı düşünceler olur. İlk defa Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda CHP'yi hemfikir görüyorum. Bu izlenim sadece CHP çehresinde değil. Ankara'ya gitmişken genel aday kulislerini de almıştım.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimalini arkadaşlarıma sordum. İstanbul ve Ankara Belediye Başkanlarını Cumhurbaşkanı adayı yapmayı düşünmüyorlar. Çünkü Belediyelere iyi hizmet ediyorlar.

Seyahatimde HDP eş başkanı Mithat Sancar'la havalimanında karşılaştım. Sayın Sancar'a da 'Millet yada Cumhur İttifakı'nda yer alacak mısınız' diye sordum. Ortak aday üzerinde uzlaşırlarsa Millet İttifakı'nda yer almak isteyeceklerini söylediler. Fakat milletvekili seçiminde hiçbir ittifakın yanında olmayacaklarını belirtti. Fakat HDP ile İYİ Parti'nin aynı masada olmasını zor görüyorum."

Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu aktardı: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu aktardı: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda - Haberler
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