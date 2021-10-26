Elektronik oylamaya geçmesine rağmen tezkere Meclis'te eski usulde oylandı

Türk askerinin Irak ve Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarının süresinin 2 yıl daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Tbmm'de görüşüldü.Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti milletvekili İsmet Yılmaz tezkereye neden ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Siyasi parti temsilcilerinin 20'şer dakikalık konuşmalarının ardından oylama yapıldı.

TEZKERE 2 YIL UZATILDI

AK Parti, MHP ve İYİ Parti tezkereye evet oyu kullandı. CHP ve HDP ise tezkereye karşı çıktı. Tezkerenin kabulüyle, Suriye ve Irak'a yönelik sınır ötesi operasyonlar 30 Ekim'den itibaren 2 yıl uzatıldı.

OYLAMA ESKİ USÜLE GÖRE GERÇEKLEŞTİ

Oylama sırasında ise eski usül el kaldırma yönteminin kullanılması ise dikkatlerden kaçmadı. TBMM Genel Kurulu'nda 1998'den beri kullanılan elektronik oylama ve yoklama sistemi, yeni yasama yılı öncesinde tamamen yenilenmişti ve oylamaların artık elektronik sistem üzerinden yapılacağı belirtilmişti.

23 YILLIK SİSTEM YENİLENMİŞTİ

Milletvekillerinin, yeni sisteme uygun şekilde parmak izleri alınmıştı. Milletvekili sıralarına, bilgisayar ve şarj bağlantı üniteleri konulmuştu. 23 yıllık elektronik sistemin yenilenmesiyle, başta TBMM gündemi olmak üzere, kağıt olarak dağıtılan her şey elektronik olarak milletvekili sıralarındaki ekranda dijital ortamda yer alacağı duyurulmuştu.

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