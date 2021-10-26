Elektronik oylamaya geçmesine rağmen tezkere Meclis'te eski usulde oylandı
TBMM Genel Kurulu'ndan geçen Irak ve Suriye tezkeresinin oylanmasıyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Meclis'te 1998'den beri kullanılan elektronik oylama ve yoklama sistemi, yeni yasama yılı öncesinde tamamen yenilenmişti. Ancak tezkere oylamasının eski sistem el kaldırma usulü ile gerçekleştirmesi dikkat çekti.
Türk askerinin Irak ve Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarının süresinin 2 yıl daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Tbmm'de görüşüldü.Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti milletvekili İsmet Yılmaz tezkereye neden ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Siyasi parti temsilcilerinin 20'şer dakikalık konuşmalarının ardından oylama yapıldı.
AK Parti, MHP ve İYİ Parti tezkereye evet oyu kullandı. CHP ve HDP ise tezkereye karşı çıktı. Tezkerenin kabulüyle, Suriye ve Irak'a yönelik sınır ötesi operasyonlar 30 Ekim'den itibaren 2 yıl uzatıldı.
Oylama sırasında ise eski usül el kaldırma yönteminin kullanılması ise dikkatlerden kaçmadı. TBMM Genel Kurulu'nda 1998'den beri kullanılan elektronik oylama ve yoklama sistemi, yeni yasama yılı öncesinde tamamen yenilenmişti ve oylamaların artık elektronik sistem üzerinden yapılacağı belirtilmişti.
Milletvekillerinin, yeni sisteme uygun şekilde parmak izleri alınmıştı. Milletvekili sıralarına, bilgisayar ve şarj bağlantı üniteleri konulmuştu. 23 yıllık elektronik sistemin yenilenmesiyle, başta TBMM gündemi olmak üzere, kağıt olarak dağıtılan her şey elektronik olarak milletvekili sıralarındaki ekranda dijital ortamda yer alacağı duyurulmuştu.