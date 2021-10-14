DTO Antalya Şube Başkanı Çetin, Başkan Topaloğlu'nu ağırladı.

Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ağırladı.

Başkan Topaloğlu ve Çetin, denizcilik sektörü ile ilgili son gelişmeler, denizlerin temizliği konusunda yapılabilecek ortak projeler hakkında sohbet etti. Topaloğlu, Çetin'e görevlerinde başarılar dileyerek, kendisini Kemer'e davet etti.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin ise Başkan Topaloğlu'nun çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, hizmetlerinde başarılar diledi. - ANTALYA